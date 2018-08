Wachbach II galoppiert in Hengstfeld zum Sieg

Hengstfeld II - Wachbach II 1:4

Tore: 0:1 (1.) Mario Mühleck, 0:2 (60.) Thomas Weber, 0:3 (68.) Thomas Weber, 1:3 (74.) Jörg Rossell, 1:4 (87.) Mario Mühleck - Zuschauer: 35 - Gelb-Rot: Thomas Weber (Wachbach, 82.).

Wachbach trat ohne Ersatz an, war in der Schlussphase in Unterzahl, entführte aber trotzdem drei Punkte aus Hengstfeld. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten, zudem

...