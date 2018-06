Wagner glaubt an Sprung in die NBA: «Gibt keinen Plan B»

Anzeige

New York (dpa) – Moritz Wagner ist bereit für die Herausforderung in der besten Basketball-Liga der Welt. «Für mich war es nach drei Jahren am College an der Zeit, einen neuen Schritt zu wagen», sagte der Berliner der Deutschen Presse-Agentur.

Also meldete er sich für die Talenteziehung in New York City an. Im Draft werden in der Nacht auf Freitag die 30 Teams die hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler auswählen und sie mit Verträgen ausstatten. Die Konkurrenz ist enorm, dem 21-Jährigen werden jedoch gute Chancen zugerechnet, dass sich sein Traum von der NBA schon bald erfüllt.

Drei Spielzeiten am US-College waren Wagner genug, um sein Glück zu versuchen. Der 2,11-Meter-Hüne erklärte, dass er den Entschluss schon frühzeitig gefasst hatte. «Es war ehrlich gesagt eher eine Gefühlssache», sagte Wagner.