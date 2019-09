Wagner hat vor Mainz großen Respekt

Gelsenkirchen.Der FC Schalke 04 will sich mit dem dritten Sieg in Serie im vorderen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga festsetzen. „Wir sehen sehr wohl, dass wir unseren Start verbessern und uns in eine gute Position bringen können“, sagte Schalke-Trainer David Wagner vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz an diesem Freitag (20.30 Uhr). Die Stimmung im Kader sei entsprechend großartig: „Wir haben wahnsinnig Lust, die Freude auf das nächste Spiel wird größer.“

Nach zuletzt zwei überzeugenden und siegreichen Partien hintereinander rangiert der Revierclub mit sieben Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. „Auch nach fünf Spieltagen hat die Tabelle wenig Aussagekraft. Wir müssen noch extremst viel arbeiten und zueinanderfinden, aber wir sind auf dem Weg“, meinte Wagner. Vor dem nächsten Kontrahenten habe er Respekt: „Sie spielen einen aggressiven Stil, das wird eine große Aufgabe für uns, aber wir freuen uns darauf.“

Gosens hofft noch

Abgesehen von Benito Raman standen Wagner im Training am Mittwoch alle Spieler zur Verfügung. Der belgische Angreifer soll weiter seine Probleme am Sprunggelenk auskurieren.

Unterdessen macht sich Verteidiger Robin Gosens vom Champions-League-Neuling Atalanta Bergamo weiterhin Hoffnungen auf einen Wechsel zum FC Schalke 04. „Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen. Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich“, sagte der 25-jährige Rheinländer in einem Interview des Portals „t-online.de“. In der vergangenen Transferperiode gab es „sehr konkrete Gespräche“ zwischen den Clubs. Doch Atalanta baue auf ihn in der Champions League.

Gosens, der vom Landesligisten VfL Rhede über die niederländischen Clubs Vitesse Arnheim und Heracles Alemelo nach Italien kam, äußerte auch Ambitionen in Richtung Nationalmannschaft: „Natürlich ist das mittlerweile auch ein Fernziel von mir geworden, das sage ich ganz offen.“

In Nico Schulz (Dortmund), Marcel Halstenberg (Leipzig) und Jonas Hector (Köln) verfügt Bundestrainer Joachim Löw allerdings schon über drei Spieler auf Gosens’ Position als linker Verteidiger. dpa

