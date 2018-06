Wagner und Bonga zu den Lakers

Anzeige

Berlin.Bei einem der schillerndsten Basketball-Clubs der Welt beginnt für Moritz Wagner und Isaac Bonga die NBA-Karriere. Die Los Angeles Lakers haben den Collegestar aus Berlin und den Teenager aus Frankfurt bei der großen Talente-Show in New York gewählt. „Das ist verrückt. Ich bin sprachlos. Dein ganzes Leben lang träumst du von diesem Moment“, sagte Wagner. „Big Mo“ hatte Tränen in den Augen.

Der 21-Jährige wurde von den Lakers als 25. Spieler gezogen – auf Betreiben von Basketball-Legende Earvin Magic Johnson. Der 18-jährige Bonga von den Frankfurt Skyliners kam wenig später als 39. zu den Philadelphia 76ers, wurde aber postwendend nach Los Angeles transferiert. Der hessische Bundesligist erhält für den 2,03-Meter-Flügelspieler eine Ausbildungsentschädigung von 600 000 Euro. dpa