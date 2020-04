Warten auf den Durchbruch

Berlin.Keine Länderspiele, keine Trainingseinheiten, weniger Tagungen und Lehrgänge: Die Corona-Krise bremst auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und seine Mannschaft. Die Länderspiele gegen Österreich und Wales Ende März sind ausgefallen, trotzdem müssen die Verantwortlichen für den Neustart nach der Notlage gerüstet sein.

Wenn wieder Fußball gespielt wird, haben die Fragen nach dem Nachwuchs wieder einen ganz anderen Stellenwert auf der Agenda. Beim Blick auf die Gesamtlage sei „eine negative Entwicklung zu sehen, bei der wir uns alle fragen müssen, wie wir sie gemeinsam positiv beeinflussen können“, sagte Kuntz.

Auch ohne Länderspiele ist Kuntz mit seinen Spielern in Kontakt und beobachtet ihre Entwicklung, einige Tendenzen stimmen den 57-Jährigen nachdenklich. Lediglich der Mainzer Ridle Baku war aus seinem aktuellen U21-Kader zuletzt Stammspieler in der Bundesliga.

Diese Tendenz belegt auch der Report der Deutschen Fußball Liga. In der Hinrunde der laufenden Saison waren demnach lediglich drei Prozent der eingesetzten Profis deutsche U21-Nationalspieler. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, nannte diese Zahl „alarmierend“, Ansgar Schwenken von der DFL „bedenklich“.

Die Klasse von ausländischen Ausnahmekönnern wie Jadon Sancho und Erling Haaland von Borussia Dortmund oder dem Münchner Alphonso Davies, alle 19 Jahre, haben die deutschen Jung-Kicker nicht. Andere Wege sind gefragt, um trotzdem Spielpraxis zu bekommen.

Der Europameister von 1996 hält gerade in unteren Ligen finanzielle Anreize für ein Mittel, um Einsatzzeiten zu erhöhen. Auf der anderen Seite müsse man so ausbilden, „dass die Vereine sagen, das deutsche Talent ist genauso gut oder hat genauso eine Entwicklungsfähigkeit wie das ausländische Talent“, fordert Kuntz.

Umbruch wie nach EM 2000

Fast 20 Jahre ist es her, dass die deutsche Nachwuchsausbildung nach der desaströsen Europameisterschaft 2000 reformiert wurde. Im Jahr 2020 befindet sich die Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 im Umbruch, für den sie nach der Verlegung der EM ins Jahr 2021 noch etwas mehr Zeit hat. Auch in den deutschen Nachwuchs-Teams ab der U20 – die aktuell ebenfalls pausieren – blieben zuletzt die Erfolge aus. Für die U19-EM, U17-WM und U20-WM war Deutschland im vergangenen Jahr nicht qualifiziert. Die U17 schied bei der EM in der Vorrunde aus.

Verantwortliche warnen

Ist also ähnlich wie vor 20 Jahren ein radikaler Kurswechsel im deutschen Fußball nötig? „Es war damals dramatischer, und es ging mehr um organisatorische und bauliche Maßnahmen“, urteilt Kuntz. Diese seien inzwischen gegeben, nun gehe es mehr um die „Inhalte der Ausbildung“ und die Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen.

Dass das deutsche Talente-System weiterentwickelt und umstrukturiert werden muss, gilt als Konsens. „Wir haben klare Anzeichen, dass wir uns wirklich massiv bewegen müssen im deutschen Fußball“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. „Wir haben ganz klar warnende Tendenzen ausgemacht – besonders in den jüngeren Jahrgängen.“

Die Folgen der Versäumnisse in den vergangenen Jahren bekommt nun auch Kuntz zu spüren. Zwar führte er seine U21 2017 und 2019 zweimal in Serie ins EM-Finale, für die aktuelle Mannschaft gab es zuletzt mit einem 2:3 gegen Belgien in der EM-Qualifikation aber einen Dämpfer. „Bisher konnten wir – zumindest mit der U21 – immer noch gute Ergebnisse liefern, aber irgendwann, das ist uns klar, trifft auch uns diese Entwicklung.“

Um den „deutschen Fußball wieder an der Weltspitze zu etablieren“, hat der DFB im vergangenen Jahr das „Projekt Zukunft“ auf den Weg gebracht. Seitdem wird die momentane Situation umfassend analysiert, dann sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden.

Verantwortliche mahnen, man müsse sich auf eine „Delle“ im deutschen Fußball einstellen. „Die Maßnahmen, die Anfang der 2000er-Jahre getroffen wurden, haben – wenn man den WM-Sieg als Maßstab nimmt – 14 Jahre gebraucht“, sagte Kuntz. „Die aktuellen Probleme im Nachwuchsbereich sind das Symptom, aber wir wollen die Wurzeln des Problems beheben, und das dauert eben ein bisschen länger.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020