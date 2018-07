Was für Frankreich spricht - und was für Belgien

Anzeige

St. Petersburg (dpa) - Herausragende Einzelspieler auf beiden Seiten, mannschaftlich geschlossen - Frankreich gegen Belgien.

Die meisten schätzen die Chancen 50:50 ein, welches der beiden Nachbarländer heute in St. Petersburg (20.00 Uhr MESZ) in das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einzieht.

Für Belgien, das 1986 im Halbfinale am späteren Titelträger Argentinien scheiterte, wäre es das erste Mal. Die Franzosen wollen 20 Jahre nach dem Triumph im eigenen Land und dem zweiten Platz 2006 in Deutschland erstmals außerhalb der Heimat den Titel holen. Nur einer von beiden kann sich die Chance wahren.