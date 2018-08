Was macht … Birgit Fischer?

Anzeige

Beetzsee/Mannheim.Das Attribut „weltbeste Kanutin aller Zeiten“, mit dem sie im Guinnessbuch der Rekorde verewigt ist, wird Birgit Fischer wohl kaum jemand streitig machen. Denn die acht olympischen Goldmedaillen bei sechs Spielen und 27 WM-Titel dürften auch in Zukunft einmalig bleiben. 1980 betrat die gebürtige Brandenburgerin mit 18 Jahren die Weltbühne der Paddler, 2005 nahm sie nach 1988, 2001 ihren dritten Abschied und wäre 2012 dennoch als 50-Jährige beinahe wie ein Phönix wieder auferstanden. „Ich wollte es bei den Olympischen Spielen in London noch einmal versuchen, war nach zehn Wochen Trainingslager in Australien auch richtig fit, habe aber dort etwas gemacht, von dem ich heute alle meine Schüler warne: Ich habe eine Erkältung nicht ernst genommen.“ Die Folge waren Herz-Rhythmus-Störungen bei der nationalen Qualifikation und ein ärztliches Startverbot. Das war es dann mit der Karriere.

Doch losgelassen hat ihr Sport sie nie, noch heute bestimmen das Paddeln und das Kanu ihr Leben. Am Beetzsee hat sie ein Ein-Frau-Unternehmen, betreibt mit KanuFISCH eine Kanuschule für Einsteiger, Fortgeschrittene sowie Leistungssportler, ist Personal Trainerin und organisiert zudem ein- und mehrtägige Events und Touren für Schulklassen, Studenten und Firmen. Als Coach auch im Ausland gefragt – zuletzt war sie in Portugal –, kann sie ihre Lust am Reisen nicht nur im Winter ausleben. Zudem ist sie bei Podiumsdiskussionen und als Rednerin gefragt. „Ich bin ja eine Expertin in Sachen Zeit- und Selbstmanagement, Motivation, Teambuilding und Fitness.“

Meist fragen Firmen an, das kurioseste Angebot kam von der auf Spermaproduktion, Besamungsservice, Zucht-, Nutz- und Schlachtviehvermarktung spezialisierten Rinder-Allianz, das Thema war „Neugier, Mut und Kreativität – der Weg zum Erfolg.“