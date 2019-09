Was macht … Steffen Bringmann?

Steffen Bringmann wurde am 11. März 1964 in Leipzig geboren, wuchs in der Umgebung von Delitzsch auf und lebt seit 2004 in Eisenberg/Pfalz.

Ab der 8. Klasse besuchte die Kinder- und Jugendsportschule (KJS) in Leipzig und wechselte dann ans Leipziger Sportinternat.

1988 ging er nach Berlin, hatte aber schon 1989 Kontakt zum Mannheimer Bundestrainer Rüdiger Harksen. Der holte ihn Ende 1990 zur MTG Mannheim.

Der 100-Meter-Spezialist gewann für die DDR zwei nationale Titel (1987, 1989) und zwei Silbermedaillen bei der EM 1986.

Nach der Wende holte er deutsche Titel 1991 und 1992 sowie Silber bei der Hallen-EM .