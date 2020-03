Wechsel in die Politik

Martin Fourcade feierte am Samstag seinen 79. Weltcup-Sieg. © dpa

Kontiolahti.Nach dem grandiosen Ende seiner einmaligen Karriere musste Martin Fourcade noch einen kurzen Schreckmoment überstehen. Als ihn das gesamte französische Biathlon-Team aus Freude in die Luft warf, knallte Fourcade auf den Rücken, gab aber schnell mit einem strahlenden Lachen Entwarnung. „Besser hätte ich meine Karriere nicht beenden können“, sagte der 31-Jährige nach seinem 79. Weltcupsieg beim Saisonfinale in Kontiolahti. Nach dem Sieg in der Verfolgung geht Monsieur Nimmersatt mit Rekorden in die Sportgeschichte ein. „Mein Wille, das Beste zu geben und Berge zu versetzen, ist immer noch vorhanden. Aber die Fortsetzung meines Wachsens als Mann, als Vater, muss jetzt auf anderen Wegen geschehen. Es ist Zeit, sich zu verabschieden“, sagte Fourcade.

An dem Ort, wo er genau vor zehn Jahren seinen ersten Weltcupsieg holte, ging einer der herausragendsten französischen Sportler etwas still und leise – weil das Rennen wegen der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer stattfand. Er will nun in die Sportpolitik wechseln.

Martin Fourcade – der Name wird für immer mit sportlicher Besessenheit, einmaligen Erfolgen, Provokationen und dem Kampf gegen Doping verbunden sein. Aber auch mit gelernter Demut und dem Comeback eines unschlagbar erscheinenden Überfliegers. „Ich habe gekämpft und gewonnen. Ich habe auch gelitten. Ich bin gefallen und aufgestanden. Vor allem bin ich erwachsen geworden“, schrieb der Ausnahmekönner.

Norweger holt Gesamtweltcup

Der „Meister aller Klassen“, der über seinen älteren Bruder Simon zum Biathlon-Sport kam, dominierte im letzten Jahrzehnt seinen Sport wie zuvor nur Norwegens König der Biathleten Ole Einar Björndalen. Ein Rekord wird wohl lange Bestand haben: Sieben Weltcupgesamtsiege und dann noch in Serie schaffte niemand. Seinen achten Triumph verpasste er am Samstag im Kampf gegen den Norweger Johannes Thingnes Bö denkbar knapp nur um magere zwei Punkte. „Es war eine Hassliebe zwischen uns“, sagte der 26-jährige Bö. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020