Wegen Coronavirus: China sagt AST ab

Mannheim.Wegen des neuartigen Coronavirus wird die chinesische U18-Basketball-Nationalmannschaft im April nicht beim Albert-Schweitzer-Turnier (AST) in Mannheim und Viernheim antreten. Als Ersatz für den 13-maligen Teilnehmer wird Slowenien einspringen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch auf seiner Website mitteilte. Die Slowenen nahmen bereits sechs Mal an dem prestigeträchtigen Wettkampf teil.

Das Albert-Schweitzer-Turnier, das vom 11. bis 18. April stattfindet, gilt als inoffizielle U18-WM. Zwölf Mannschaften von vier Kontinenten nehmen an dem Wettbewerb teil, die deutsche U18-Auswahl tritt als Titelverteidiger an. Wegen des Ausfalls der chinesischen Mannschaft wurde laut DBB die Vorrundengruppe neu eingeteilt und ein neuer Spielplan erstellt. dpa

