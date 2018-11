Wegweiser auf Schalke

Kaiserau.Das Stigma des Abstiegs wurmt Joachim Löw mehr, als er öffentlich zugeben mag. Auf dem kurzen Flug von Leipzig Richtung Westen hatte der Bundestrainer gestern das ungeliebte Kapitel Nations League für sich aber erstmal abgehakt. Die Revanche gegen die Niederlande zum Abschluss des historisch schlechten WM-Jahres steht für Löw heute Abend (20.45 Uhr/ARD) auf Schalke nur noch im Zeichen des Umbruchs und Neuaufbaus. „Unser Blick richtet sich klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen“, sagte der Bundestrainer fast trotzig.

Löws Aufstellung gegen Holland wird weitere Hinweise liefern, wie forsch der entthronte Weltmeister-Coach den Umbau der DFB-Elf angeht. Im Vergleich zur jungen Leipzig-Formation, die gegen Russland beim 3:0 überzeugte, stehen einige Arrivierte wieder zur Verfügung. Toni Kroos ist nach einer Erholungspause wieder dabei. Marco Reus (Dortmund) und Jonas Hector (Köln) stehen wieder im Training. Ob sie gegen die Niederländer mitwirken können, bleibt offen.

Sportlich zu retten ist die Bilanz als Schlusslicht der Gruppe 1 der Nations League aber nicht mehr. Mit einem Sieg gegen die Holländer könnte die Chance auf einen Platz im besten Lostopf für die EM-Qualifikation immerhin noch gesichert werden. Für DFB-Präsident Reinhard Grindel ist das Spiel genau deshalb „von größter Wichtigkeit“. Würde das DFB-Team in dem Setzranking für die EM 2020 den bisherigen Platz elf behalten und in Topf 2 rücken, droht in der Quali ein starker Gegner vom Kaliber Frankreich, Italien, Portugal, Belgien oder Spanien. dpa

