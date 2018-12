Weidel beeindruckt

Sprint-Rennen in Pokljuka: Anna Weidel beim Schießen. © dpa

Pokljuka.So richtig zufrieden waren die ohne Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier angetretenen deutschen Biathleten nicht. Erstmals seit vier Jahren starteten die Skijägerinnen ohne Podestplatz in die neue Saison, in die Top-Ten schafften es nur Franziska Preuß und Debütantin Anna Weidel. Die Männer-Bilanz von Pokljuka war durch das erste Karriere-Podium von Johannes Kühn mit Platz zwei im Einzel etwas besser. „Wir hätten noch etwas Luft nach oben“, sagte Magdalena Neuner. „Ich habe das eine oder andere Gesicht gesehen, das nicht so zufrieden war“, sagte die Rekord-Weltmeisterin.

Anna Weidel meinte Neuner nicht – die Debütantin setzte in Slowenien zwei starke Ausrufezeichen. Zudem ist Franziska Preuß zurück auf dem Weg in die Weltspitze. Bei den Verfolgungssiegen von Kaisa Mäkäräinen aus Finnland und dem Norweger Johannes Thingnes Bø, die beide auch den Sprint für sich entschieden, sorgte Weidel aus deutscher Sicht für die größte Überraschung. Nach Platz zehn im Sprint wurde sie im Jagdrennen starke Elfte. Weidel knackte wie Preuß, die als Verfolgungs-Neunte wie schon im Einzel und Sprint beste Deutsche war, in ihrem erst dritten Weltcup-Rennen die WM-Norm.

„Nicht damit gerechnet“

„So ganz kann ich das noch nicht realisieren. Ich wollte einfach mal schauen, wo ich stehe. Mit der WM-Norm habe ich gar nicht gerechnet“, sagte die in Österreich geborene Weidel. Die 22-Jährige war für Dahlmeier, die sich auf ihr Comeback vorbereitet, in den Kader gerückt. Preuß, die viele Tiefs durchlaufen musste, ist wieder zurück zu alter Stärke. Ihr erster Podiumsplatz seit fast vier Jahren scheint nur eine Frage der Zeit. „Wieder ein Top-Ten-Ergebnis, so gut bin ich noch nie gestartet. Das macht Mut“, sagte die 24-Jährige. Für die anderen deutschen Damen war es ein durchwachsener Einstand. Vor allem am Schießstand haperte es. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018