Weihnachtliches Kellerduell

Obwohl das Basketball-Bundesligaspiel der Hakro Merlins Crailsheim gegen den Mitteldeutschen BC am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfindet, will sicherlich keines der beiden Teams Geschenke verteilen. Das Duell des Letzten gegen den Vorletzten beginnt um 18 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen – undes hat eine Art Finalcharakter. Beide Mannschaften stehen mit nur einem Sieg im Tabellenkeller und wollen daher das wichtige Spiel auf keinen Fall verlieren.

Es ist ein Match, in dem sich eigentlich keiner eine Niederlage erlauben darf. Der Sieger kann (kurz) durchatmen, während der Verlierer Tabellenschlusslicht wird. Beide Mannschaften brauchen dringend den Sieg. Die Weißenfelser warten seit vier Spielen auf den zweiten Saisonsieg, die Crailsheimer schon seit sieben. Auch deswegen zählen für beide Teams nur Punkte im Kampf gegen den Abstieg, aber auch um den Anschluss zum rettenden Ufer nicht zu verlieren. „Jeder weiß um die Bedeutung des Spiels“, so der Head-Coach der Merlins, Tuomas Iisalo.

Für die Crailsheimer hat das Weihnachtsspiel seit langem einen besonderen Stellenwert. In keinem anderen Spiel waren die Zauberer in der Vergangenheit erfolgreicher. Auch deshalb freut sich der Sportliche Leiter Ingo Enskat „auf das Weihnachtsspiel als alljährliches und tolles Highlight“.

Die Brisanz dieser Partie steckt in der momentanen Tabellensituation beider Mannschaften. Daher erwartet Enskat ein schweres Spiel, „da beide Teams in der gleichen Situation sind, wird es sicherlich ein sehr emotionales und kämpferisches Spiel. Dabei müssen wir den Heimvorteil nutzen und mit dem Publikum im Rücken mutig auftreten.“

Ein Faktor für Hakro Merlins aus Crailsheim könnte dabei Robert „Reggie“ Arnold werden, der voraussichtlich sein Debüt feiern wird. Gegen Ludwigsburg war der 30-jährige Neuzugang zwar mitgereist, musste jedoch angeschlagen aussetzten. Im Kellerduell soll er Tuomas Iisalo und seinem Team helfen, endlich wieder zu punkten. Dabei soll vor allem auch die Dreierquote wieder besser werden. Die Würfe von Down-Town waren zu Beginn der Saison die Stärke der Crailsheimer, doch zuletzt fand der Ball zu selten von dort den Weg in den Korb der Gegner. Der MBC hingegen hat bis jetzt die schlechteste Dreierquote der Liga. Laut der Ligastatistik spricht vieles für einen Heimsieg der Crailsheimer, denn die Zauberer haben bessere Wurfquoten, machen mehr Punkte im Durchschnitt und haben mehr Assists. Nur in puncto Rebounds haben die Weißenfelser die Nase vorn, hatten aber zu letzte gute Auftritte gegen Frankfurt und Bayreuth.

Für Crailsheims Trainer Iisalo sind die Statistiken jedoch nur bedingt interessant: „Auf dem Feld sind beide Teams verschieden, dass bringt ein besonderes Element ins Spiel“. vb

