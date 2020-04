Weitblick, Risikobereitschaft undMut zur Veränderung

Zusammen mit vier Mitstreitern hebt Dietmar Hopp 1972 im beschaulichen Weinheim das Softwareunternehmen SAP aus der Taufe. Das Ergebnis ist die Revolution in der Buchhaltung. SAPs erster Geniestreich, den wir heute als eine echte „Disruption“ bezeichnen würden. Fortan können die Lohnabrechnung und Buchhaltung schnell und zuverlässig mit einem Computer erstellt werden. Es ist der Anfang vom Ende der Lochkarte.

Heute – fast ein halbes Jahrhundert später – hat SAP mehr als 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzeichnet einen Milliardenumsatz. Was als kleines Start-Up an der Badischen Bergstraße begann, ist jetzt ein Weltkonzern.

Weitblick, Risikobereitschaft und Mut zur Veränderung zeichnen nicht nur den Unternehmer Hopp aus, sondern auch den verdienstreichen Mäzen Hopp. Die von ihm gegründete Klimastiftung für Bürger macht jedem von uns deutlich: Um den Klimawandel aufzuhalten, brauchen wir weitgehende und mutige Veränderungen. Im vergangenen Jahr besuchte ich die von der Klimastiftung für Bürger ins Leben gerufene Klima Arena in Sinsheim. Es war ein Tag, der mir in Erinnerung bleiben wird. In einer einzigartigen Erlebniswelt wird dort die Dringlichkeit des Klimawandels ganz unmittelbar und lebendig aufgezeigt. Hier wird deutlich: Hopp möchte die Menschen zu Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel machen. Und dafür braucht es mehr als Bücher und Schaubilder. Dafür muss der Mensch im Inneren berührt werden. Dafür müssen wir anschaulich machen, was jeder von uns zur Lösung beitragen kann. Und dass der Mensch bei Hopp im Mittelpunkt steht, zeigt auch sein überragendes stifterisches Engagement für die Medizin – etwa an der Universitätsklinik Heidelberg.

Natürlich gilt Hopp mein Dank für sein herausragendes Engagement für den Sport in Baden-Württemberg. Denn beim Sport geht es um viel mehr als nur um Bewegung. Es geht auch um Begegnung. Um Teamgeist, Fairness und Verantwortung. Um Dinge, die für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt von großer Bedeutung sind. Als umtriebiger Mäzen fördert Hopp diese wichtigen Werte mit seinem Einsatz für den Breitensport.

Doch Hopps Name ist auch verbunden mit dem steilen Aufstieg der TSG Hoffenheim von einem Kreisligaverein zu einem Spitzenclub in der Fußball-Bundesliga. Die TSG Hoffenheim ist ein wichtiger Imageträger für das Sportland Baden-Württemberg, der weit über unsere Landesgrenze hinausstrahlt – auch wenn ich als waschechter VfB-Fan manchmal etwas neidisch nach Sinsheim schaue.

Die derzeitige Corona-Krise werden wir spätestens mit einem Impfstoff beenden können. Doch gegen die Erderwärmung gibt es keine Impfung. Die Klimakrise wird bleiben. Und mit ihr die Bedeutung von Menschen wie Hopp, die wirtschaftliche Innovation mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement verbinden. Dietmar Hopp gratuliere ich von Herzen zu seinem 80. Geburtstag! Ich wünsche ihm alles Gute, beste Gesundheit und weiterhin große Schaffenskraft.

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident

des Landes Baden-Württemberg