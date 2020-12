Weiter volles Programm

Die Fußball-Bundesliga kann ihren Spielbetrieb fortsetzen. © dpa

Berlin.Zumindest der Profisport darf weitermachen wie zuletzt. Während weite Teile des öffentlichen Lebens in Deutschland ab Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr drastisch heruntergefahren werden, wird zum Beispiel die Bundesliga anders als im Frühjahr und trotz Corona-Pandemie planmäßig fortgeführt. Dies geht aus dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag hervor, in dem der Profisport nicht explizit erwähnt wird. Auch bei der anschließenden Pressekonferenz waren Fußball, Handball und Co., die seit dem Teil-Lockdown Anfang November ohnehin vor leeren Zuschauerrängen stattfinden, kein Thema.

Vom Sport zunächst immer wieder erhoffte Lockerungen in der Zuschauerfrage sind dementsprechend auch bis mindestens zum 10. Januar vom Tisch, waren angesichts der Gesamtlage aber ohnehin illusorisch. Die Bosse der Fußball-Bundesliga sind trotz riesiger finanzieller Verluste ohne Publikum dankbar, dass auch in der aktuellen Zeit weiter gespielt werden darf. „Wir sind alle froh, dass wir Fußball spielen dürfen. Es ist für alle viel, klar. Aber wir dürfen spielen“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose.

„Sind froh, spielen zu dürfen“

Die Aussagen von Borussia-Manager Max Eberl im ZDF-„Sportstudio“, wonach der Sport bislang keine Signale für einen erneuten Stop erhalten habe, bestätigten sich am Sonntag. Dass Kanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller den Sport in ihrer Pressekonferenz mit keinem Wort nannten, war diesmal ein Segen. Während man im Frühjahr noch sehnlich Signale für eine Fortsetzung erwartete, ist man nun solange froh, wie alles nach Plan weitergehen kann. Seit dem Teil-Lockdown Anfang November sind nicht nur Zuschauer beim Profisport untersagt, sondern auch der gesamte Amateur- und Juniorensport. Auch dies gilt zunächst unverändert weiter bis 10. Januar. dpa

