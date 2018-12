Weiter warten auf den Auswärtssieg

Basketball Löwen Erfurt – TG s.Oliver Würzburg 91:81 (14:14, 21:12, 26:27, 30:28)

Würzburg: Sienko 26 Punkte/2 Dreier (7 Rebounds/4 Steals), Stechmann 17/4, Weitzel 10, Fischer 10 (7 Rebounds), Kunz 8/2, Buck 7/1, Javernik 3/1, Hadenfeldt (6 Assists), Leonhardt, Bühmer.

Die TG s.Oliver Würzburg in der ProB muss weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten: Am letzten Spieltag der ProB-Hinrunde musste sich die Mannschaft aus Unterfranken bei den Basketball Löwen Erfurt mit 81:91 (26:35) geschlagen geben. „Wir haben nie so richtig in unseren Spielfluss gefunden und vor allem in der Offensive nicht konsequent genug gespielt“, sagte TG-Headcoach Eric Detlev. pw

