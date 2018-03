Weitere Zeugin geladen

Anzeige

Stuttgart.Das Arbeitsgerichtsverfahren wegen der Kündigung eines Landestrainers aus dem Fechtzentrum im fränkischen Tauberbischofsheim geht in die vierte Runde. Gestern Morgen verkündete das Landesarbeitsgericht Stuttgart, dass die am 7. Februar begonnene Berufungsverhandlung (wir berichteten) am Donnerstag, 8. März, um 9.30 Uhr fortgesetzt wird „Es ist beabsichtigt, eine weitere Zeugin zu vernehmen“, hieß es in der offiziellen Verlautbarung des Gerichts.

Zu Erinnerung: Eine Weltklassefechterin hat einem Trainer vorgeworfen, sie 2003 in ihrem Hotelzimmer in Porec (Kroatien) sexuell belästigt zu haben. Diesen mutmaßlichen Vorgang hat die Athletin am 7. Februar während der Gerichtsverhandlung unter Tränen geschildert. Ihre damalige Zimmerkollegin sei dann in dem Raum gekommen, worauf der Trainer hastig aufgesprungen sei und das Zimmer verlassen habe. Dabei soll ein Spiegel zu Bruch gegangen sein.

Bei der nun erneut geladenen Zeugin (sie war zum ersten Termin am 7. Februar wegen eines kurzfristigen Arztbesuchs nicht erschienen) handelt es sich um die damalige Zimmerkollegin der möglicherweise von dem gekündigten Trainer sexuell belästigten Fechterin. „Sie ist geladen und wird vernommen, sofern sie erscheint“, sagte Hans-Jürgen Augenschein, stellvertretender Pressesprecher am Landesarbeitsgericht Stuttgart, gestern auf Nachfrage. Die Zeugin hatte im Dezember 2016 gegenüber dem Landesportverband (LSV) die Vorwürfe ihrer Teamkollegin, zu der sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, bestätigt, war dann aber weder vor Gericht erschienen noch hatte sie bei der vom Fecht-Club Tauberbischofsheim eingerichteten „Task Force“ ausgesagt.