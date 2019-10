„Weiterer Tiefschlag für den Weltsport“

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hält das Nike Oregon Project für ein „eindrucksvolles Beispiel, wie groß die Gefahren von ausschließlich kommerziell ausgerichteten Projekten“ seien. „Wenn die Entwicklung von Athletinnen und Athleten nicht mehr vorrangig von Verbänden gesteuert wird, gehen die entscheidenden Einflussmöglichkeiten verloren, und der organisierte Sport kann seiner Verantwortung nur noch sehr eingeschränkt nachkommen», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Montag laut einer Mitteilung. „Der DOSB stehe aktiv für die Werte des gemeinnützigen, nicht vorrangig kommerziell getriebenen Sports ein.“

Nach dem russischen Staatsdoping stelle die jetzige Nike-Geschichte „einen weiteren Tiefschlag für den Weltsport“ dar. „So kann und wird weltweite Chancengleichheit nicht gelingen“, meinte Hörmann. „Es bleibt zu hoffen, dass die WADA nun in aller Konsequenz agiert und den gesamten Projektzeitraum mit allen Trainern und Athleten analysiert.“ Das werde gegebenenfalls weitere hochinteressante Erkenntnisse und vielleicht auch erneut die Korrektur von Ergebnislisten nach sich ziehen. „Dennoch werden wir beim DOSB an unserer Null-Toleranz-Politik festhalten“, so Hörrmann: dpa

