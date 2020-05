Weiterer Titel für den IM

Mannschafts-Landesmeister: IM Amadeus Eisenbeiser. © BG Buchen

Der Internationale Schachmeister Amadeus Eisenbeiser vom Schachclub BG Buchen ist in Luxemburg mit der Mannschaft Landesmeister geworden.

Während der Deutsche Schachbund und der Badische Schachverband noch nicht endgültig entschieden haben, wie die noch nicht beendete Saison 2020/21 gewertet werden soll, hat der Luxemburger Schachverband mit dem momentanen Tabellenstand die Saison der Nationalliga I vor zwei Tagen beendet und den zwei Spieltage vor Schluss führenden Titelverteidiger Gambit Bonnevoie Luxembourg zum Landesmeister ernannt.

Der beim Schachclub BG Buchen aktive Internationale Meister Amadeus Eisenbeiser spielt seit sieben Jahren für diesen Verein am 1. oder 2. Brett – im Schach kann man für Vereinsmannschaften in verschiedenen Ländern spielen, wenn sich die Termine nicht überschneiden – und hat damit einen weiteren Landestitel errungen. Im Kader der Hauptstädter stehen drei Großmeister, neben Amadeus Eisenbeiser ein weiterer IM und drei FIDE-Meister. Allerdings ist für den Schachsport in der ganzen Welt der Ausblick für zukünftige Schach-Aktivitäten angesichts der Corona-Pandemie sehr ungewiss, und nur das Internet-Schach boomt, wobei da die Gefahr des Betrügens nicht so leicht zu unterbinden ist. eb

