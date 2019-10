Wellbrock gut dosiert

Auch leicht krank ist Florian Wellbrock zu schnell für die Weltcup-Gegner. © Imago

Berlin.Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock baut seine Siegesserie zum Start in die Olympia-Saison aus. Ein Dreivierteljahr vor den Sommerspielen in Tokio gewann der 22-Jährige beim Heim-Weltcup in Berlin trotz eines leichten Infekts mit einem dosierten Rennen über 1500 Meter Freistil. Es war nach dem Sieg in Budapest vor einer Woche sein zweiter Saisonerfolg. Zuletzt hatte er bei der WM 2017 auf der Langbahn bei einem Rennen auf der Paradestrecke nicht als Erster angeschlagen.

Nach dem Kunststück im WM-Sommer 2019 mit Goldmedaillen über zehn Kilometer im Freiwasserrennen und eben über die 1500 Meter ist Wellbrock zur großen Hoffnung der bei Olympia zuletzt schwer geschlagenen deutschen Schwimmer avanciert. „Olympia man schon im Hinterkopf. Aber wir haben noch ein paar Bausteine wie Höhentrainingslager und Qualifikation, die wir erstmal beiseite räumen möchten“, sagte Wellbrock. Am Mittwoch gehts in die Höhe.

Tempo rausgenommen

Zwei Siege über 1500 Meter, Rang zwei in Berlin auf der Nebenstrecke 400 Meter – der Start in die Olympia-Saison ist Wellbrock geglückt. „Bei Florian hat es sehr gut funktioniert“, sagte Teamchef Bernd Berkhahn. In 15:10,82 Minuten blieb Wellbrock über 1500 Meter rund 13 Sekunden über seiner Siegerzeit von vor einer Woche. Aber etwas kränklich hatte er bewusst Tempo rausgenommen.

„Wir wollen die Vorbereitung für die Höhe nicht gefährden“, sagte Berkhahn. Er strich deshalb auch zwei weitere Starts des erfolgreichsten deutschen Schwimmers beim Heim-Weltcup. Für die internationalen Höhepunkte sorgte die Ungarin Katinka Hosszu, die schon vor den letzten Finals bei 298 Weltup-Erfolgen stand. dpa

