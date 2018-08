Wellbrock und Köhler räumen ab – Staffelsilber

Anzeige

„Die Freiwasserschwimmer haben einmal mehr gezeigt, dass wir in Europa eine Top-Nation sind“, erklärte DSV-Präsidentin Gabi Dörries. „Und die Beckenschwimmer haben sich mit acht Medaillen, darunter auch das sensationelle Gold von Florian Wellbrock und der Freistil-Mixed-Staffel, eine Top-Fünf-Platzierung in der Nationenwertung gesichert.“

WM als Bewährungsprobe

Die vorolympische WM in einem Jahr im südkoreanischen Gwangju wird zeigen, was die deutschen Schwimmer-Resultate bei den ersten European Championships eine Stufe höher wert sind. Nach den Sommerspielen 2020 in Tokio wird dann Bilanz gezogen, auch was die Arbeit von Chef-Bundestrainer Henning Lambertz betrifft. Wellbrock, wie Freundin Köhler zweimaliger Medaillengewinner im Becken und Staffel-Zweiter im Freiwasser, will sich Optionen in beiden Schwimm-Sparten offen halten. dpa (Bilder: dpa)

