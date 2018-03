Welte ohne Druck zu WM-Gold

Anzeige

Apeldoorn.Miriam Welte hat bei der WM in Apeldoorn Doppel-Gold im Teamsprint und im 500-Meter-Zeitfahren gewonnen. Damit gelang der 31-Jährigen vom 1. FC Kaiserslautern das gleiche Kunststück wie vor vier Jahren in Cali. In 33,150 Sekunden entthronte Welte Titelverteidigerin Daria Shmeleva aus Russland (33,237). Platz vier belegte Pauline Grabosch (Magdeburg/33,487.

„Ich habe mich nach den Olympischen Spielen von Rio vom Druck befreit, fahre nur noch aus Spaß, habe schon alles erreicht“, sagte eine strahlende Welte. In Apeldoorn erwischte die jetzt auch schon sechsfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2012 einen perfekten Lauf. „Ich wusste, dass meine Form gut ist. Die Zeit ist phänomenal“, freute sich die Pfälzerin und gönnte sich ein Bier im Mannschaftshotel. dpa