«Weltklasse»: Nürnberg schaltet nach Aufstieg in Party-Modus

Nürnberg (dpa) - Die Rekordaufsteiger des 1. FC Nürnberg wurden auf dem Vereinsgelände von ihren Fans schon sehnsüchtig erwartet. Knapp zwei Stunden vor Mitternacht traf die Mannschaft von Erfolgstrainer Michael Köllner am Valznerweiher unter Jubel seiner Anhänger ein.

«Die Mannschaft hat sich das redlich verdient, das war eine starke Saison», sagte Köllner nach der ausgelassenen Busfahrt zurück aus Sandhausen in die fränkische Heimat. «Weltklasse, es gibt kein besseres Gefühl», meinte Kapitän Hanno Behrens.

Der «Club» ist verdient zurück in der deutschen Eliteklasse. Dank eines 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen am vorletzten Spieltag steigen die Nürnberger zum achten Mal in die Bundesliga auf. Keiner anderen deutschen Mannschaft gelang dieser Gang öfter. «Das Werk ist geschafft», sagte Köllner, ehe die Party auf dem Rasen startete und eine Bierdusche die nächste jagte. «Das ist ein Riesending. Ich kann es gar noch nicht so richtig glauben», meinte Torwart Fabian Bredlow. «Wir werden sicher lange und ausgelassen feiern.»