„Weltrekord“ unter Labor-Bedingungen

Wien.Der sensationelle Marathon-Lauf von Eliud Kipchoge entfachte nicht nur höchste Anerkennung und Jubel, sondern auch Zweifel an seinem sporthistorischen Wert. Als erster Mensch ist der 34-Jährige am Samstag in Wien einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. Der Kenianer brauchte für die 42,195 Kilometer fast magische 1:59:40,2 Stunden. Dem außergewöhnlichen Lauf im Rahmen einer PR-Aktion ging aber ein langer Kampf gegen jeden Zufall voraus. Das Rennen war daher nicht vergleichbar mit gewöhnlichen Wettkämpfen.

„Das war der beste Moment in meinem Leben, als nur noch wenige Hundert Meter zu laufen waren und es Zeit war, Geschichte zu schreiben“, sagte Kipchoge nach seinem Sensationslauf, der aufgrund der laborähnlichen Bedingungen nicht als Weltrekord gewertet wird. Die Weltrekord-Zeit bleibt daher bei 2:01:39 Stunden, aufgestellt von Kipchoge selbst in Berlin im September 2018. „Ich habe gezeigt, dass es kein Limit gibt, wenn man nur will“, sagte der trotz des irren Tempos kaum erschöpft wirkende Ausnahmeläufer.

Beeindruckende Physis

Die Leistung des Kenianers ist außergewöhnlich, seine mentale Stärke und seine Physis beeindruckend. Doch zur Wahrheit gehört auch: Bei der vom Chemiekonzern Ineos aufwendig vermarkteten Aktion wurde nahezu jede Unwägbarkeit beseitigt. 2017 war er auf der Formel-1-Strecke in Monza/Italien knapp gescheitert – das sollte sich nicht wiederholen.

Der Kampf gegen den Zufall begann bereits mit der Festlegung auf Wien als Veranstaltungsort. Die Hauptallee im Wiener Prater führt über Kilometer hinweg schnurstracks geradeaus, der Start auf der Reichsbrücke brachte Kipchoge zudem etwas Schwung. Im Sommer wurde zudem ein großer Teil der Hauptallee frisch asphaltiert – der Stadt entstanden dabei angeblich keine Kosten. Am Wendepunkt des 9,6 Kilometer langen Rundkurses wurde eine kleine Steilkurve gebaut, die bis zu 13 Sekunden Einsparung bringen sollte. Der geringe Zeitunterschied zwischen Österreich und Kenia von nur einer Stunde sprach ebenfalls für Wien.

Außerdem wurden Kipchoge 41 Tempomacher an die Seite gestellt, die mit Laserlinien auf der Straße genau angezeigt bekamen, wie schnell sie laufen mussten. Verpflegt wurde Kipchoge von einem Helfer, der auf einem Fahrrad immer wieder zu den Läufern fuhr und regelmäßig Hinweise gab. Auch die Schuhe von Kipchoge wurden diskutiert: Der Kenianer soll mit einem Prototypen mit besonders vorteilhafter Sohle gelaufen sein. dpa

