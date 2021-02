Weniger Rundenspiele

Zum GFL-Auftakt am 5. Juni empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns die Aufsteiger Ravensburg Razorbacks im „Optima Sportpark“. So sagt es der Spielplan für die GFL-Saison 2021, der nun veröffentlicht worden ist und nach dem die Teams vor den Playoffs zehn Rundenspiele zu absolvieren haben.

Etwas anders als gewohnt präsentiert sich die GFL im Jahr 2021. Um in Pandemiezeiten eine möglichst hohe Planungssicherheit zu erlangen, startet die Liga erst im Juni in den Spielbetrieb. Dies hat zur Folge, dass nur zehn (früher 14) Rundenspiele ausgetragen werden können. Dafür wurden die Nord- und Südgruppe der GFL in jeweils zwei Staffeln aufgeteilt.

Hin- und Rückspiel

Die Schwäbisch Hall Unicorns befinden sich im Süden zusammen mit den Ravensburg Razorbacks, den Stuttgart Scorpions und den Saarland Hurricanes in der Staffel 1, in die die Saarländer für die abgemeldeten Ingolstadt Dukes aus der GFL2 nachgerückt sind. Innerhalb dieser Staffel spielt jedes Team gegen jedes ein Hin- und ein Rückspiel. Gegen die Teams der Süd-Staffel 2 spielt man hingegen nur einmal (Heim- oder Auswärtsspiel). Darin befinden sich die Allgäu Comets, die Marburg Mercenaries, die Munich Cowboys und Frankfurt Universe.

Die ersten Spiele der Unicorns:

5. Juni: Unicorns – Ravensburg.

19./20. Juni: Saarland Hurricanes – Unicorns.

3. Juli: Unicorns – Stuttgart.

10./11. Juli: München – Unicorns.

31. Juli: Unicorns – Frankfurt .

7./8. August: Ravensburg – Unicorns.

14. August: Unic. – Allgäu Comets.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021