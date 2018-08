New York.Immer wieder geht Ivan Lendl (Bild) zu Alexander Zverev und spricht kurz mit ihm – genau auf jenem Tennisplatz, wo der gebürtige Tscheche von 1985 bis 1987 dreimal selbst die US Open gewann. Sein neuer Schützling schaut den früheren Weltranglisten-Ersten nicht immer an, aber hört im komplett neuen Louis-Armstrong-Stadium genau zu, denn vielleicht verrät ihm der 58-Jährige die richtigen Tipps für den ersten Grand-Slam-Triumph. Am Dienstag soll gegen den kanadischen Qualifikanten Peter Polansky der erste Schritt in der 14 000 Zuschauer fassenden überdachbaren Arena gelingen, über die zu Lendls Zeiten noch die startenden Flugzeuge direkt hinwegdonnerten.

Kerber gegen Außenseiterin

Boris Becker ist sehr froh, dass sich der 21-Jährige den einst von seinen Rivalen wegen seiner Unerbittlichkeit gefürchteten Lendl ins Team geholt hat. „Ich glaube, dass er gerade bei den Grand Slams Hilfe benötigt. Ivan mit seiner langjährigen Erfahrung, gerade in New York, ist genau der richtige Mann“, sagte Becker in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Lendl wirkt trotz seiner Sonnenbrille beim Training längst nicht mehr so streng und grimmig wie einst. Unter dem Polohemd, das über die Shorts hängt, zeichnet sich ein Bäuchlein ab, manchmal lächelt Lendl auch oder begrüßt Bekannte auf und außerhalb des Platzes. Wie Zverevs Vater trägt er eine weiße Baseball-Kappe. „Die mögen sich gegenseitig, die verstehen sich gut, die kennen sich seit 30 Jahren“, sagt Zverev und spricht von einer Trainer-Beziehung auf Augenhöhe. Aber Lendl scheint doch eine andere Aura zu versprühen. „Er ist eine starke Persönlichkeit. Wenn er was sagt, hörst du auf ihn. Ich weiß genau, wer ich sein möchte, wer ich sein kann – nur solche Persönlichkeiten können dich dahin bringen“, sagt Zverev.

Nach dem letztlich misslungenen Versuch mit dem Spanier Juan Carlos Ferrero fühlt er sich nun bereit für einen wie Lendl, der ihm auf das nächste Level helfen soll und aus eigener Erfahrung weiß, wie es geht. „Vielleicht klappt es bei den US Open“, sagte Becker.

Angelique Kerber muss da nichts mehr beweisen. Die US-Open-Siegerin von 2016 will am Dienstag gegen die russische Außenseiterin Margarita Gasparjan aber natürlich vermeiden, wie im Vorjahr sofort auszuscheiden. dpa

