Wer beerbt Ronaldo? - Neue Ära bei Real mit Fragezeichen

Madrid (dpa) - Erfolgstrainer Zinédine Zidane hat Real Madrid nach drei Champions-League-Siegen in Folge verlassen, Weltfußballer Cristiano Ronaldo wechselt für eine Ablösesumme von 112 Millionen Euro zu Juventus Turin. Der spanische Rekordmeister steht vor dem Beginn einer neuen Ära.

Aber wie wird diese aussehen? Auf welchen Star werden die Königlichen sich nach dem Weggang ihres Erfolgsgaranten Ronaldo stützen? Auf diese Fragen kennt in Madrid niemand eine Antwort. Kroatiens WM-Star Luka Modric trauert jetzt schon seinem langjährigen Mitspieler Ronaldo hinterher. «Es war mein Wunsch, dass er bleibt, weil er einzigartig ist», sagte der Spielmacher von Real Madrid. «Es ist wirklich schade, dass er geht.» Modric und Ronaldo hatten zusammen sechs Jahre bei den Königlichen gespielt, der 32 Jahre alte Kroate war oft der Passgeber für den portugiesischen Torjäger. Gemeinsam gewannen sie auch vier Mal die Champions League.

Bisher war in der spanischen Sportpresse spekuliert worden, dass Real Ronaldo erst ziehen lassen würde, wenn der Club einen einigermaßen gleichwertigen Ersatz in der Hinterhand hätte. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch. Nichts deutet darauf hin, dass die Madrilenen in den kommenden Tagen einen neuen Superstar an Land ziehen werden.