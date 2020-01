„Wer den Pokal holen will, muss nach Mannheim“

Mannheim.Wenn ein 39-jähriger Ex-Nationalspieler und dreimaliger „Volleyballer des Jahres“ nervös wird, dann nur, weil für ihn das Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ansteht. Björn Andrae hielt die Trophäe zwar schon vier Mal in den Händen, für den aktuellen Verein des Außenangreifers – die SWD powervolleys Düren – würde der Sieg gegen den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys jedoch der erste Titel im DVV-Pokal bedeuten. Nach den beiden Herren-Mannschaften (13.45 Uhr) stehen sich am 16. Februar, 16.30 Uhr, die Volleyballerinen des MTV Allianz Stuttgart und des Dresdner SC im Endspiel in der Mannheimer SAP Arena gegenüber.

„Für uns ist es jetzt schon ein Riesenerfolg, im Finale zu stehen. Das muss man mit Blick auf die Bundesliga-Saison hoch bewerten“, sagt Andrae im Gespräch mit dieser Zeitung. Düren rangiert auf Platz sieben und muss sich nun in weniger als drei Wochen gegen den Tabellenersten beweisen. „Klar sind sie der Favorit, aber wie man so schön sagt: Im Pokal kann jeder gewinnen“, meint der 39-Jährige. „Trotzdem muss man sagen, dass wir nur eine Chance haben werden, wenn wir alles reinlegen und Berlin ein bis zwei Prozent weniger liefert.“

9000 Tickets bereits verkauft

Mehr als 9000 Tickets für das Sport-Highlight in Mannheim sind bereits verkauft – und das, obwohl die Quadratestadt nicht gerade die Hochburg des Volleyballes ist. Mit der VSG Mannheim stellt der erfolgreichste Verein bei den Frauen ein Team in der Regionalliga, die Männer spielen in der Oberliga. „Trotzdem sind es nicht nur die mitgereisten Anhänger der vier Finalisten, die die SAP Arena füllen. Der DVV-Pokal zieht Volleyball-Kenner, Familien und Kinder an. Für Hobby-Mannschaften ist es der zweite Höhepunkt neben der alljährlichen Weihnachtsfeier“, sagt Uwe Kaliske, Mannheimer Fachbereichsleiter für Sport und Freizeit. Auch Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena, sprach nach der Vertragsverlängerung mit dem DVV bis 2020 davon, dass das Pokalfinale aus Mannheim nicht mehr wegzudenken sei. Wo das Endspiel im kommenden Jahr stattfinden wird, dazu wollen sich die Verantwortlichen am 16. Februar äußern.

Mannheim und das Finale – das gehört für Andrae klar zusammen: „Mannheim verkörpert den Pokal. Für uns ist klar, wer den Pokal holen will, muss nach Mannheim.“ Ob der Routinier seinen Teamkollegen aus Düren die Nervosität vor den bislang mehr als 9000 Zuschauern nehmen kann? „Auf dem Feld können erfahrene Spieler Ruhe reinbringen, aber davor wird das nicht funktionieren. Wir werden alle mit einem Puls von 180 im Bus sitzen“, sagt Andrae.

Mit seinen souveränen Aufschlägen hatte der Außenangreifer einen großen Anteil am 3:0-Sieg im Halbfinale gegen den TV Rottenburg. Das könnte Dürens Geheimwaffe gegen den Deutschen Meister werden. „Wer vor so einer großen Kulisse besser ins Aufschlagspiel rein findet, wird das Ding gewinnen“, meint der vierfache Pokalsieger.

