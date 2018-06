Wer sich bis 30. Juni anmeldet, spart eine Menge an Geld

Anzeige

Nicht mehr ganz drei Monate sind es bis zum ebm-papst Marathon am 8. und 9. September in Niedernhall. Die Anmeldezahlen steigen stetig, die Organisation geht in die heiße Phase und die Teilnehmer der Laufgruppe „0-10-21“ fiebern dem Wochenende gespannt entgegen. Noch bis 30. Juni können sich interessierte Sportler ihren Startplatz in einer der elf Disziplinen zum Frühbucherpreis sichern.

Die Vorbereitungen für die 23. Auflage des größten Laufevents in Hohenlohe sind in vollem Gange. In Niedernhall trifft sich das Organisationsteam von ebm-papst und dem Polizeisportverein Hohenlohe zur gemeinsamen Absprache. Seit jeher setzt die Gruppe auf durchdachte Abläufe, guten Service und Wohlfühl-Momente. Diese Kombination zeichnet den Lauf im Kochertal und seine besondere Atmosphäre aus: „Wir wollen beim ebm-papst-Marathon sowohl Sportlern als auch Besuchern einiges bieten. Außerdem ist es uns wichtig, dass die Stimmung – trotz der zunehmenden Größe – familiär bleibt. Das macht den Reiz der Veranstaltung aus“, betont Rennleiter Uwe Richlik.

„Wir stellen fest, dass die Anmeldezahlen zum jetzigen Zeitpunkt bereits um einiges höher liegen als in den Jahren zuvor“, so Corinna Zürn, die bei ebm-papst für das Laufevent zuständig ist. „Der Marathon ist ein Dankeschön der Firma an die Region, daher freuen wir uns, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird und viele Kollegen von ebm-papst und weiteren regionalen Unternehmen mitlaufen.“