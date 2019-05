Wer zieht in den Gemeinderat ein?

Am Wahlsonntag, 26. Mai, haben die Bürger in Baden-Württemberg bei den Kommunalwahlen das Wort: Sie wählen Gemeinderäte oder bestimmen beispielsweise die Zusammensetzung von Kreistagen. Aber auch in Rheinland-Pfalz werden kommunale Vertretungen neu gewählt. Die Auszählung aller Stimmen kann sich – je nach Gemeinde – über mehrere Tage hinziehen.

Karten und Grafiken

Im „FNWeb“

...