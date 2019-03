„Werden uns steigern müssen“

Mannheim.Die Mannheimer Adler haben ein Problem, um das sie sechs andere Mannschaften in der Deutschen Eishockey Liga beneiden. Das Team von Trainer Pavel Gross steht nach dem 7:4-Sieg über Nürnberg am Sonntagabend im Halbfinale der DEL. Jetzt heißt es für die Blau-Weiß-Roten abwarten. Frühestens am Freitag ist der Gegner bekannt, vielleicht aber auch erst am Sonntagabend.

Wie die Adler die

...