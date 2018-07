Werder Bremen holt mal wieder Pizarro zurück

Anzeige

Bremen (dpa) - Werder Bremen und Claudio Pizarro können einfach nicht voneinander lassen. Zum fünften Mal nach 1999, 2008, 2009 und 2015 melden die Hanseaten den 39 Jahre alten Peruaner als Neuverpflichtung.

«Ich fühle mich hier wie zu Hause», sagte der Stürmer nach der Transferüberraschung: «Es ist das Beste, was mir passieren kann.» Der derzeit mit 192 Toren beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte unterschrieb am Sonntag laut Club-Mitteilung einen «leistungsbezogenen Vertrag». Bereits am Freitag sorgte der Club mit der 15-Millionen-Euro-Verpflichtung von Davy Klaassen für Aufsehen.

Pizarro ist in Bremen eine Ikone. Bislang erzielte der Südamerikaner in 271 Pflichtspielen 144 Treffer für die Hanseaten. Mit 104 Bundesliga-Toren ist er zudem Werders Rekordschütze. «Ich freue mich sehr, hier noch mal die Chance zu erhalten, mich ins Team einzubringen, um bei dem Club meine Karriere zu beenden, bei dem sie in Europa angefangen hat», erklärte der Stürmer.