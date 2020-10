Trotz des Inkrafttretens der Pandemiestufe 3 in Baden-Württemberg sind Trainings- und Übungsgruppen ausdrücklich und nach wie vor mit der maximalen Anzahl von 20 Personen. Die Regelung gilt auch für den Schwimmsport

Martin Lenz, der Präsident des Badischen Sport-Bundes, freut sich über diese Entscheidung und hebt hervor: „Dass die aktualisierte Verordnung den Sportbetrieb unverändert zulässt, ist ein überaus wertschätzendes Zeichen der Politik an das großartige Engagement in unseren Vereinen, Sportkreisen und Fachverbänden. Es zeigt, dass an den vielzähligen Orten, an denen unser Sport stattfindet, sehr verantwortungsvoll vorgegangen wird.“ Seine Anerkennung gelte den „unzähligen Ehrenamtlichen, ohne die der Sportbetrieb besonders in diesen herausfordernden Zeiten undenkbar wäre.“ Gleichzeitig sei es immens wichtig, in den gemeinsamen Bemühungen nicht nachzulassen und zum Schutz eines jeden Einzelnen und der Gesellschaft weiterhin mit der erforderlichen Weitsicht zu agieren. bsb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020