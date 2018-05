Wichtig ist der Zusammenhalt

Anzeige

Eppan.Joachim Löw hat nur noch wenige Tage Zeit bis zur finalen Kader-Auslese, doch von Anspannung bei seinen Spielern ist im malerischen Südtirol wenig zu spüren. Zum Start in die neue Trainingswoche im WM-Vorbereitungscamp spielten sich die Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Sami Khedira bestens gelaunt die Bälle zu. Wenige Meter weiter führten die WM-Neulinge Timo Werner, Julian Brandt und Marvin Plattenhardt einen lockeren Plausch. „Das Ego-Denken hat bei uns kein Spieler“, sagte der einstige Weltklassestürmer Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 ist diesmal als Trainer für die Offensivkräfte im DFB-Tross dabei.

Einen herausstechenden Superstar wie bei Portugal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bei Argentinien oder Neymar in Brasiliens Team hat auch der deutsche WM-Jahrgang 2018 nicht. Ein Nachteil muss das nicht sein. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Einzelspieler nur glänzen können, wenn die Mannschaft intakt ist“, betonte Klose, der sich trotz seiner 16 Tore bei WM-Turnieren und insgesamt 71 Treffern in 137 Länderspielen immer als Teamplayer definiert hatte.

Förderung von Individualität

Klose sieht gerade in Löw einen Garanten für ein harmonisches, aber zugleich leistungsförderndes Klima in der Mannschaft. „Er hat ein Gespür für Spieler, für den Zusammenhalt in der Gruppe. Er weiß, wann er jemanden kitzeln muss“, bemerkt der 39-jährige Klose. Damit fördert Löw auch die Individualität, die in den vergangenen Jahren im deutschen Fußball ein wenig vernachlässigt worden war.