Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf

Am siebten Spieltag der badischen Schach-Oberliga landete der Schachclub BG Buchen beim mitabstiegsbedrohten SC Untergrombach einen ungemein wichtigen 5:3-Erfolg und schob sich auf den sechsten Tabellenplatz hoch. Dies ist aber zwei Spieltage vor Saisonende alles andere als eine Garantie für den Klassenerhalt, denn bei zwei Absteigern wird der SC Untergrombach in der Schlussrunde wohl zwei sichere Zähler beim sich bereits aufgegebenen Schlusslicht SGEM Dreisamtal holen und würde damit wieder vor den Odenwäldern stehen. Auch die OSG Baden-Baden III wird am vorletzten Spieltag gegen Dreisamtal wohl noch zu zwei leichten Zählern kommen.Buchen tritt am achten Spieltag beim SV Hockenheim II an und am Schlussspieltag erwarten die Odenwälder den derzeitigen Tabellennachbarn Dreiländereck.

Der sonntägliche Wettkampf in Untergrombach war an Spannung kaum zu überbieten. Nach vier Stunden Spielzeit war noch nicht abzuschätzen, in welche Richtung sich das Ergebnis bewegen wird. Für die Gäste holte als Erster an Brett 5 der französische IM Etienne Mensch ein Unentschieden.

Der nominell gleichstarke FM Jochen Kountz hatte das Angebot in einer Stellung mit noch völlig offenem Ausgang angeboten, das IM Mensch nach reiflicher Überlegung annahm. Es folgte der erste Punktgewinn für Buchen von IM Henryk Dobosz an Brett 3. Der in letzter Zeit glänzend aufgelegte IM Dobosz trug mit den weißen Steinen lehrbuchmäßig einen Angriff mit großer gegen kleine Rochade vor und bezwang FM Joachim Sieglen. IM Amadeus Eisenbeiser war an Brett 4 gegen FM Bernd Schneider mit Schwarz schnell im Endspiel mit einem guten Springer gegen einen schlechten Läufer und spielte mit diesem minimalen Vorteil „auf ein Tor“, doch der Untergrombacher verteidigte sich exakt und hielt das Remis.

Es folgten zwei weitere Unentschieden an den Brettern 6 und 7. FM Arndt Miltner (gegen Oliver Prestel) war ebenfalls mit Schwarz dauernd am Drücker, doch auch hier gelang dem Gegner sicher das Unentschieden. Stark war die Leistung von Buchens Majed Al Helaoy in einer völlig offenen Partie gegen den langjährigen Spitzenspieler des Verbandes, FM Thomas Raupp. Doch dann folgte der 3:3-Ausgleich für die Gastgeber, denn an Brett 8 konnte Jürgen Kettner seine Position gegen FM Hans Wiechert nicht halten. Kettner hatte für aktives Spiel zwei Bauern geopfert, für die er letztendlich zu wenig Kompensation bekam.

Nun spielten noch die beiden Spitzenbretter und da sahen die zahlreichen Zuschauer Schach vom Feinsten und mit positivem Ausgang für Buchen. Am Spitzenbrett bezwang Großmeister Jozsef Pinter den kroatischen GM Davor Rogic in einer Partie, die ein Spiel auf Messers Schneide darstellte, und nahm erfolgreich Revanche für die unglückliche Niederlage vor drei Jahren – damals noch in der Zweiten Liga. GM Pinter griff in höchst riskantem Stil an, brach alle Brücken hinter sich ab und traf auf einen sich glänzend verteidigenden Gegner. Wäre dies längerfristig gelungen, wäre die Niederlage für die Odenwälder unumgänglich gewesen. Doch der dauernd Druck kostete Zeit und Nerven und an einer Stelle schaffte es GM Pinter, sich spielentscheidenden Materialvorteil zu erobern, den er technisch ohne Probleme umsetzte.

Schließlich spielte noch GM Mihajlo Stojanovic (mit Schwarz an Brett 2 gegen den jungen, französischen IM BoryaIder, der aber bereits eine großmeisterliche Wertungszahl von 2519 hat). Da hatte sich GM Stojanovic gegen einen angreifenden Gegner glänzend verteidigt und Materialvorteil erlangt. Wie der Belgrader den schwer zu verwirklichenden Materialvorteil bei beiderseits offenen, leicht angreifbaren Königsstellungen umsetzte, war für die Zuschauer schon äußerst beeindruckend und als nach etwas mehr als fünf Stunden Spielzeit IM Ider die Hand zur Aufgabe reichte, brandete lang anhaltender Beifall auf. eb

