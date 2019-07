Wie der Chef: „Nur“ auf Platz zwei

Wie sein Chef Ludger Beerbaum hat Springreiter Christian Kukuk beim Turnier in Berlin einen Sieg verpasst. Rund 24 Stunden nachdem Beerbaum beim Turnier-Höhepunkt am Samstag Zweiter geworden war, musste sich sein Angestellter Christian Kukuk am Sonntag im Championat ebenfalls mit Rang zwei zufrieden geben.

Schnellster Ritt

Der 55 Jahre alte Ludger Beerbaum hatte sich im Großen Preis mit Cool Feeling nur Dani G. Waldman geschlagen geben müssen. Dank des schnellsten fehlerfreien Rittes siegte die für Israel startende US-Amerikanerin im Stechen mit ihrem Pferd „Lizziemary“ in der zur Global Champions Tour gehörenden Prüfung.

Auf Start verzichtet

Im Championat von Berlin gewann einen Tag später der Italiener Alberto Zorzi mit Cinsey. Hinter Kukuk wurde der US-Amerikaner Kent Farrington mit Jasper Dritter. Beerbaum hatte auf einen Start verzichtet. dpa

