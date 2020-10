Wie der Football nach Mannheim kam

Mannheim.In den USA ist American Football Sportart Nummer eins. Auch bei deutschen Fans erfreut sich der Kampf ums Ei gerade in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit, was insbesondere den TV-Liveübertragungen aus der US-Profiliga NFL auf ProSiebenMaxx und Sat.1 zu verdanken ist. Nach Mannheim ist die Faszination American Football aber nicht erst in jüngster Zeit herübergeschwappt. Vielmehr gehört die Quadratestadt zu den deutschen Football-Standorten mit Tradition.

Erst am 22. August standen sich auf dem Kunstrasenplatz der MTG mit den Mannheim Bandits und den Bürstadt Redskins (Endergebnis 26:0) die beiden Vertreter zum Freundschaftsspiel gegenüber, die den Footballsport in Mannheim geprägt haben. Während die Mannheim Bandits (bis 2017 Rhein-Neckar Bandits) seit 2005 den American Football in der Quadratestadt verkörpern und als zweitgrößte Abteilung der MTG Mannheim aktuell 350 Mitglieder haben, wurden die Bürstadt Redskins 1979 als Mannheim Redskins aus der Taufe gehoben. Das Spiel mit dem Football-Ei brachten dabei die amerikanischen Soldaten bereits nach dem Kriegsende 1945 mit an Rhein und Neckar.

„Viele wohnten gerade im Mannheimer Norden ja direkt neben den US-Kasernen und mein Vater hat mir mal erzählt, dass ich ihm schon mit drei Jahren gesagt habe, dass ich das mal spielen will“, zeigte sich der heute 61-jährige Josef Andres schon früh vom American Football begeistert. Vor allem das Team der Mannheim American High School hatte es ihm angetan. „Bei den Mannheim Bison hat Michael Strahan gespielt, den kenne ich, seit er 14 Jahre alt war. Er hat mit den New York Giants am 3. Februar 2008 den Super Bowl gewonnen. Im Vorfeld des NFL-Endspiels wurde er damals gefragt, welchen Football-Club er außerhalb der USA kenne und er hat ,Mannheim Redskins‘ geantwortet“, glänzen die Augen des ehemaligen Redskins-Spielers bis heute, wenn er daran denkt.

Bereits 1977 und 1978 wurden in Deutschland erste American Football-Vereine ins Leben gerufen. Im Herbst 1979 gründeten sich die Mannheim Redskins, die sich 1980 der SpVgg Sandhofen anschlossen.

Claus T. Helmig hilft

Federführend waren dabei Claus T. Helmig, der auch die sehr erfolgreichen Baseballteams der Mannheim Tornados (1975) und Mannheim Amigos (1980) maßgebend mit ins Leben rief, sowie der ehemalige US-Soldat Wyndham D. Jones, der erster Manager der Redskins wurde. „Als ich 1979 zu den Mannheim Redskins kam, da stand der Name schon“, erinnert sich der heute 59-jährige Quarterback Henry Kling an seine ersten Tage bei den „Rothäuten“. Den Kontakt zum NFL-Club Washington Redskins, der beschlossen hat, nicht mehr unter diesem Namen zu firmieren und in der laufenden Saison als Washington Football Team antritt, hatte dabei Claus T. Helmig hergestellt. Die Namensrechte wurden vertraglich abgesichert und die Mannheim Redskins erhielten per Schiffscontainer sogar eine Footballausrüstung vom großen Bruder aus Washington. „Damals waren wir jung und strotzen vor Adrenalin, das musste irgendwo hin“, denkt Kling bis heute gerne ans Training auf dem Hartplatz in Sandhofen und die Heimspiele zurück, die die Redskins im alten Rhein-Neckar-Stadion vor bis zu 2000 Zuschauern austrugen.

1981 stiegen die Mannheim Redskins in den Ligaspielbetrieb ein und starteten in der 1980 gegründeten Nordwestdeutschen Football Liga des American Football Verband (AFV), einer Konkurrenzliga zur Bundesliga des American Football Bund Deutschland (AFBD). Bereits in ihrer ersten Saison schafften es die Redskins ins Finale, unterlagen vor 11 000 Zuschauern im Gelsenkirchener Parkstadion aber dem Titelverteidiger Düsseldorf Panther 18:34.

Bundesliga bis 1988

Von 1982 bis 1988 spielten die Redskins in der Bundesliga. Ende 1999 lösten sich die damals in Liga zwei spielenden Mannheim Redskins aber auf. 2001 setzten die SG Viernheim Redskins die Tradition fort, die 2008 zum TV Bürstadt übersiedelten. Es sollte bis 2012 dauern, ehe wieder Erstligafootball in Mannheim gespielt wurde.

2011 schafften die Rhein-Neckar Bandits den Aufstieg in die German Football League (GFL) und kamen 2012 bis ins DM-Viertelfinale, unterlagen dort aber vor 1150 Zuschauern im Michael-Hoffmann-Stadion den Dresden Monarchs mit 19:31. 2016 stiegen die Bandits aus der GFL ab und entschlossen sich nach einem großen Aderlass an Spielern zum Neuanfang in der Kreisliga. Als Zeichen des Neubeginns benannten sich die Rhein-Neckar Bandits im Jahr 2017 in Mannheim Bandits um.

