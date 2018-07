Anzeige

Trikolore in allen Formen

„Es ist wie ein Champagnerkorken: der Druck, die Befreiung, das Überschäumen“, schuf Nicolas, ein junger Feiernder in Bordeaux, einen treffenden Vergleich zur überbordenden Euphorie. Die Trikolore wurde in allen Formen dekliniert, als Kleid, Hut und Umhang, Haarband, auf Wangen und Mündern. „Man sagt es zu selten: Seien wir stolz, Franzosen zu sein“, hatte ein überwältigter Antoine Griezmann erklärt.

Ihm und seinen Teamkollegen schien mit ihrer sportlichen Leistung gelungen zu sein, was der Staatschef Macron seit seiner Wahl vor gut einem Jahr versucht: Dem Land wieder Selbstvertrauen und Zusammenhalt zu geben, damit es in den Augen der Welt und nicht zuletzt in den eigenen Augen erfolgreich dastehen kann.

Denn auch wenn Macron gerade im Ausland mit seinem Image als junger, dynamischer Präsident punktet, der die Populisten zurückdrängte, so begegnet er im Land weiterhin viel Skepsis und konnte trotz seiner optimistischen Appelle keinen echten Stimmungswandel herbeiführen. In einer Umfrage – die vor dem Sieg des WM-Titels durchgeführt wurde – gaben 70 Prozent der befragten Franzosen an, ihr Land befinde sich im Niedergang, nur elf Prozent sahen voraus, dass sich dessen wirtschaftliche Situation wohl innerhalb der nächsten sechs Monate verbessern werde und mehr als die Hälfte befanden, es gebe zu viele Ausländer in Frankreich. Würden sie das auch nach der erfolgreichen Vorstellung einer Mannschaft noch genau so sagen, in der mehr schwarz- als weißhäutige Franzosen spielen? Oder werden diese als Ausnahmetalente angesehen, ohne Auswirkung auf die generelle Haltung im Land gegenüber der Einwanderung?

Gefahr der Instrumentalisierung

Schnell kommt bei dieser Diskussion die Rede auf den WM-Pokal der „Bleus“ 1998 und den Mythos dieser Mannschaft um Zinédine Zidane und Lilian Thuram, die als „black – blanc – beur“ („schwarz – weiß – arabischstämmig“) Fußball-Geschichte schrieb. Aber was bringt der Vergleich – außer viel Druck auf die jungen Spieler, die damals noch Kinder waren?

Der Schriftsteller Olivier Guez warnte in der Zeitung „Le Monde“ vor einer Wiederauflage von „black – blanc – beur“ und der Instrumentalisierung eines multi-ethnischen Teams: Die Nationalelf sei schlichtweg das Spiegelbild der einfachen und mittleren Klassen, auf Höhe ihrer und unserer Zeit vor dem Hintergrund von Globalisierung und großen Migrationsströmen. Es handele sich um eine schöne Mannschaft, so Guez: „Aber tut nicht so, als könnten sie etwas über unsere nationale Gemeinschaft sagen; und vor allem, überlastet sie nicht mit Symbolen.“

