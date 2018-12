Alta Badia.Geht es so weiter, dann holt sich Marcel Hirscher den nächsten Rekord. In Saalbach-Hinterglemm kann der beste Skirennfahrer der Gegenwart – viele sagen: der Geschichte – beim Riesenslalom seinen 63. Weltcup-Sieg einfahren und alleiniger Rekordhalter seines Heimatlandes werden.

„Das ist ein Rekord, der was zu sagen hat. Speziell in Österreich“, sagte der 29-Jährige aus dem Salzburger Land. Noch teilt er ihn sich mit Annemarie Moser-Pröll, immerhin der „Sportlerin des Jahrhunderts“ in der Alpenrepublik. Beim Parallel-Riesenslalom von Alta Badia sicherte sich Hirscher in den Dolomiten Sieg Nummer 62 – zugleich der dritte Erfolg in Serie. Und das binnen neun Tagen. Den Riesenslalom in Val d’Isère gewann er, den Riesenslalom in Alta Badia auch. Auf der Gran Risa in Südtirol hat seit sechs Jahren niemand anderes mehr in dieser Disziplin gewonnen. Der Wettkampf war zugleich sein 18. Riesenslalom in Serie, bei dem er mindestens Dritter wurde. „Der fährt wie eine Maschine“, sagte der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier halb anerkennend, halb verzweifelnd während einem von Hirschers Mann-gegen-Mann-Duellen tags darauf. dpa

