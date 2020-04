Wie es in der BBL weiter geht, ist komplett offen

Die Basketball-Bundesliga (BBL) entscheidet am kommenden Montag, 27. April, ob und eventuell wie es mit der derzeit unterbrochenen Saison weiter gehen soll. in dieser noch weitergehen soll. Da drängt sich nun natürlich die Frage auf: Wie steht es um den deutschen Basketball in der Krise? DAZN- und Magenta-Sport- Basketball-Experte Alex Vogel gab den Fränkischen Nachrichten exklusiv seine Einschätzung zur Lage. Außerdem verrät er, warum in den nächsten Jahren, nach Nowitzki 2011, wieder ein Würzburger NBA-Champion werden könnte.

Alex Vogel, vor fast genau einem Jahr saßen Sie am Spielfeldrand der s.Oliver-Arena in Würzburg und kommentierten zusammen mit Maxi Kleber das FIBA-Europe- Cup-Finalrückspiel. Wie haben Sie Würzburg in Erinnerung?

Alex Vogel: Wenn Würzburg auf meinem Plan steht, freue ich mich immer. Ich habe die Karriere von Dirk Nowitzki von Anfang an verfolgt, bin praktisch mit ihm aufgewachsen. Denke ich an Würzburg, denke ich so auch sofort an Basketball. Die Atmosphäre in der Halle ist immer besonders, die Tradition im Klub gefällt mir. Wie sich Würzburg sportlich in den letzten Jahren entwickelt hat, imponiert mir. Dazu mag ich Kontinuität. Das ist mit Denis Wucherer und bei der Kaderzusammenstellung in den letzten Jahren zu beobachten.

Mit Zuschauern wird es in dieser Saison definitiv kein Spiel mehr in der „Turnhölle“ oder anderen Hallen der BBL geben. Rechnen Sie persönlich mit einer Fortsetzung der Saison?

Vogel: Das kann ich nicht seriös beantworten. Offenkundig ist aber, dass es da eine Spaltung in der Liga gibt. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen haben sowohl die Befürworter einer Fortsetzung als auch die Gegner ihre berechtigten Gründe. Am kommenden Montag soll wohl auf einer Sitzung der BBL darüber abgestimmt werden, wie es weitergeht. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Ausgang komplett offen ist. Es wird sehr schwierig, eine Lösung zu finden, mit der jeder Klub gut leben kann.

Wie problematisch wäre denn rein sportlich gesehen ein schneller Neustart der Saison?

Vogel: Die Situation ist extrem komplex und bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich. Die Spieler, die aus den USA zurückkehren, müssten wohl erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Dann musst du als Mannschaft und auch als individueller Spieler eine gewisse Zeit trainieren, um zumindest halbwegs wettbewerbsfähig zu sein. Eine Frage ist sicherlich auch, ob die zur Verfügung stehende Zeit ausreicht, um kein erhöhtes Verletzungsrisiko zu haben. Die Frage nach einem „normalen“ Wettbewerb kommt dann sicher auch auf. Manche Teams haben keinen wirklichen Kader mehr beisammen.

Halten Sie es denn für verantwortungsvoll, wenn Sportligen ihren baldigen Re-Start anvisieren?

Vogel: Das ist superschwierig zu bewerten. In dieser Krise können zahlreiche Dinge erst in einigen Monaten oder sogar Jahren final bewertet werden. Als Fan und aus arbeitstechnischer Sicht würde es mich natürlich freuen, wenn wieder gespielt wird. Das würde zumindest ein bisschen Alltag, ein wenig Normalität zurückgeben. Wir hätten wieder etwas, über das wir diskutieren können. Ich glaube, wir haben alle unheimlich viel Bock auf Basketball. Vielleicht wäre es für die Sportart in der aktuellen Situation auch eine Chance, an Aufmerksamkeit, an Popularität zu gewinnen. Das alles ergibt aber natürlich nur genau dann Sinn, wenn dies gesundheitlich zu vertreten ist und die entsprechenden Vorkehrungen getroffen sind. Schwierig kann es ebenfalls werden, wenn Mannschaften durch eine Fortsetzung der aktuellen Saison in ernsthafte Probleme hinsichtlich der neuen Spielzeit kommen.

Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der Basketballbundesliga?

Vogel: Gedanken macht sich gerade vermutlich fast jeder im Sport. Eine derartige Situation war noch nie da und ist völlig neu. Es gibt zahlreiche Fragen und Unsicherheiten. Wann und in welcher Form beginnt die nächste Spielzeit? Wie viele Mannschaften werden eine Lizenz erhalten? Trotzdem bin ich aber optimistisch, dass wir das hier in Deutschland besser geregelt kriegen als in vielen anderen Ländern. Wir alle wollen möglichst schnell wieder einen Alltag mit Profi-Sport und Profi-Basketball. Hier gilt es jetzt, vorausschauende und kluge Entscheidungen zu treffen.

Finanziell gesehen muss man sich um die NBA deutlich geringere Sorgen machen. Aber auch dort ist es ungewiss, ob die Saison noch zu Ende gebracht wird. Dabei hätten wir vermutlich mit Maxi Kleber einen Würzburger in den Playoffs gehabt . . .

Vogel: Ja, Maxi hat bis zum Abbruch eine sehr gute Saison gespielt. In den USA kennt man seinen Namen mittlerweile. Er hat den nächsten Schritt gemacht, sich im Grunde in allen Statistiken deutlich verbessert. Auf den großen Positionen ist er für mich einer der besten Verteidiger überhaupt in der NBA. Offensiv rollt er gut zum Korb, kann aber als großer Spieler auch von draußen stark werfen. Natürlich profitiert er wie die gesamte Mannschaft extrem von Luka Doncic, der schon jetzt auf MVP-Level agiert.

2011 wurde Dirk Nowitzki NBA-Champion mit den Dallas Mavericks. Könnte Maxi Kleber demnächst der nächste Würzburger mit einem Meisterschaftsring am Finger sein?

Vogel: Die Voraussetzungen sind da. Mit Luka Doncic und Kristaps Porzingis haben die Mavs das vielleicht vielversprechendste Duo in der gesamten NBA. Da schlummert noch ganz viel Potenzial. Natürlich gehört bei den Kaderzusammenstellungen auch immer etwas Glück dazu. Doch sollte das Team in den nächsten Jahren clever verstärkt werden, die beiden Superstars weitgehend verletzungsfrei bleiben und sich dazu weiter verbessern, dann kann Dallas schon sehr bald wieder um den Titel spielen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020