Wie groß ist die Kraft der Spiele?

Pyeongchang.„Alles beginnt mit einem Traum“, sagte Andrew Parsons. „In einem Traum ist alles möglich“. Bei der Eröffnungsfeier der zwölften Winter-Paralympics folgte der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees den überschwänglichen Reden der vergangenen Tage. Die Weltspiele des Behindertensports können Gesellschaften öffnen, sagen Gastgeber traditionell. Doch dieses Mal war allem die erste Teilnahme Nordkoreas an Winterspielen gemeint.

So wirft die geteilte Halbinsel eine alte Frage auf: Haben die Paralympics eine politische Kraft? Oder überdecken sie durch flüchtige Emotionen die tatsächlichen Probleme?

Im Kontrast zu den „sportlichen Helden aus Pjöngjang“ stehen Aussagen von geflohenen Nordkoreanern und Berichte von NGO’s: So gelten behinderte Menschen in Nordkorea als „Beleidigung“ für das Regime“. Sie würden ausgeschlossen, sterilisiert und sogar in abgelegenen Gebirgslagern gefoltert werden. Säuglinge mit einer Behinderung blieben „verschwunden“. Auch von medizinischen Experimenten und chemischen Tests ist die Rede.