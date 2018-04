Wieder einmal ragt Routinier Albrecht heraus

Anzeige

In der XC Senior Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) vom Metzeler Team an den Start. Vom Start weg lag Albrecht als Fünfter in der Spitzengruppe und kämpfte sich auf der anspruchsvollen Strecke mühsam weiter nach vorne. Nach dem Boxenstopp fand Albrecht seinen Rhythmus, holte auf den Führenden auf, und kurz vor Rennende übernahm Albrecht die Führung und wurde sensationell als Sieger in der XC Senior Klasse abgewunken.

Sandboden machte zu schaffen

In der XC Junior Klasse zeigte MSC-Pilot Maximilian Weber (Husqvarna/KMP-Racing) ein starkes Rennen; nachdem ihm ein guter Start elungen war, sicherte er sich den Hole-Shot und führte das Rennen an. Der tiefe Sandboden machte ihm jedoch sehr zu schaffen, und er fiel zum Rennende auf den siebten Platz zurück. MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha) vom Wörthmüller Racing Team fuhr auf den zwölften Platz.

Am zweiten Wettkampftag startete die XC Quad-Vierradszene mit den Klassen XC Quad Pro, XC Quad, XC Quad-Senior, XC Quad Women und die Vierrad angetriebene XC ATV Klasse mit den besten MX- Quadpiloten aus dem In- und Ausland. Viele Zuschauer waren gekommen.

Durch die Bearbeitung der Strecke am Vorabend herrschten optimale Streckenbedingungen. In der XC Quad Sport Klasse ging MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) als Meisterschafts-Titelverteidiger an den Start. Feil gelang ein guter Start. Er ging auf Platz drei liegend ins Rennen. Im Verlauf des Rennens jedoch fuhr er nicht weiter nach vorne. Kurz vor Rennende fiel der Zweitplatzierte aus, und somit wurde Sebastian Feil Zweiter und stand somit auf dem GCC-Podium in der XC-Quad Sport Klasse.

Dann war der Nachwuchs mit den Klassen Wild Child I bis 65 ccm und Wild Child II bis 85 ccm an der Startlinie. In der Klasse WC I bis 65 ccm bestritt MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf ein sensationelles Rennen und fuhr mit dem zweiten Platz auf das begehrte GCC-Podium. In der Klasse WC II bis 85 ccm belegte der MSC-Nachwuchspilot Robin Schönbein (KTM) den 16. Platz.

Fahrwerk neu eingestellt

Anschließend gingen die XC Pro mit den XC Sport Klassen 1, 2 und 3 an die Startlinie. In der Klasse XC Sport 1 ging MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) vom Metzeler Team an den Start und fuhr mit einem beachtlichen sechsten Platz noch in die Top-Ten Platzierung. MSC-Pilot Sven Müller (Husqvarna) belegte den 19. Platz.

In der XC Sport 3 Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) vom Metzeler Team erneut als Doppelstarter an die Startlinie. Für dieses Rennen hatte Albrecht das Fahrwerk neu eingestellt, um für den tiefen Sandboden in Triptis eine bessere Traktion zu erreichen. Vom Start weg hatte Albrecht eine sehr gute Traktion und kam als Führender aus der Startrunde. Die Veränderung an seiner Beta war sichtlich zu erkennen und somit fuhr Albrecht einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein und stand somit beim GCC-Auftakt in Triptis gleich zwei Mal auf dem obersten Podestplatz.

Ein grandioser GCC-Auftakt wurde in Triptis geboten. Bei optimalen Bedingungen sahen die Zuschauer atemberaubende Action. Der nächster GCC-Lauf ist am 26./27.Mai in Walldorf-Werra. hawa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018