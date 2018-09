Wieder in der Spur

Fraport Skyliners – Merlins 62:67

Hakro Merlins: Madgen (11), Turner (12), Herrera (2), Wysocki (11), Neumann (7), Ferner (3), Cuffee (9), Lawson (7), Gay (5).

Nach der Enttäuschung über den blutleeren Auftritt im letzten Heim-Test gegen die Niners Chemnitz am vergangenen Donnerstag jubeln die Hakro Merlins Crailsheim doch noch über einen Erfolg am Volksfestwochenende.

Im ersten Duell mit einem Konkurrenten aus der easyCredit-Basketball-Bundesliga in der laufenden Vorbereitung konnten sich die Hakro Merlins am Sonntag gegen die Fraport Skyliners durchsetzen. Beim 62:67 in Frankfurt mussten beide Coach67:62es auf Leistungsträger verzichten. Auf Frankfurter Seite waren dies Trae Bell Haynes, Brady Heslip und Shawn Huff, Landsmann von Hakro-Merlins-Coach Iisalo, der wiederum Brion Rush nicht einsetzen konnte. Mit den erfahrenen Quantez Robertson, Jonas Wohlfarth-Bottermann und Akeem Vargas sowie den Neuzugängen Eric Murphy und Jason Clark stand dem Aufsteiger aber ein immer noch stark besetztes Frankfurter Team gegenüber. Dementsprechend gehörte das erste Viertel den Gastgebern (19:12).

Besserer Zugriff auf Defense

Mit einer ausgeglichenen Teamleistung fanden die Hakro Merlins ab dem zweiten Viertel besseren Zugriff auf die Defense der Skyliners und gingen mit einer knappen Pausenführung in die Kabine (34:36). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng und in ihrem Verlauf ein typisches Vorbereitungsspiel.

„Es gibt immer noch viel zu tun, aber das Team hat deutlich geschlossener gespielt und hat einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dass wir dieses enge Spiel für uns entscheiden konnten, war eine gute Erfahrung.“ Denn auch im Schlussviertel behielten die Hakro Merlins aus Crailsheim gegen die Frankfurter die Oberhand und nahmen mit dem 62:67-Sieg ihren dritten Erfolg in der Vorbereitung auf die Bundesligasaison mit nach Hause.

Dort wartete am Montag der traditionelle gemeinsame Volksfest-Besuch auf das Team. Allzu heftig ließen es die Spieler im Engel-Zelt nicht krachen, schließlich gibt es noch viel Arbeit bis zum Saisonstart am 28. September in Bremerhaven.

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht das letzte Testspiel gegen einen weiteren Ligakonkurrenten auf dem Programm, wenn das Iisalo-Team bei ratiopharm Ulm gastiert. Die Partie findet in der Ulmer Kuhberghalle statt. hme

