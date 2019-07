Wieder keine Medaille geholt

Für die deutschen Fechter ging gestern die Weltmeisterschaft in Budapest ohne Medaille zu Ende. Am Dienstag, dem letzten Wettkampftag in der ungarischen Hauptstadt, schieden die Florettherren als letzte Mannschaft des Deutschen Fechter-Bundes im Viertelfinale aus. Die Vize-Europameister Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein (FC Tauberbischofsheim) und André Sanita unterlagen in der Neuauflage des Düsseldorfer EM-Finales vor gut vier Wochen den Franzosen mit 24:45. Die Deutschen waren chancenlos.

Der Fecht-Verband geht damit, wie im vergangenen Jahr im chinesischen Wuxi, in Sachen Edelmetall komplett leer aus. Eine WM ohne deutsche Medaille hatte es vor 2018 zuletzt 1971 in Wien gegeben. Bereits am Samstag war klar, dass es in Ungarn kein Einzel-Edelmetall geben wird. Am Sonntag scheiterten die Säbelherren um Max Hartung, der im Einzel mit Platz sechs das beste deutsche Einzel-Ergebnis erreicht hatte, im Gefecht um Bronze an Italien. Die Säbeldamen hatten sich am Montag nicht für die Finalrunde am Dienstag qualifiziert. Sie landeten auf dem elften Platz.

Zweimal 42:45 verloren

Das Florett-Quartett der Herren sammelte allerdings mit dem Einzug in die Finalrunde wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation: Man gewann gegen den aktuell stärksten Konkurrent Polen an Boden, weil die Polen nur auf den 13. Platz kamen. In der Platzierungsrunde verlor die deutsche Mannschaft am Dienstagnachmittag zweimal, erst gegen Hongkong (42:45) und dann gegen China (42:45). Am Ende belegten Joppich, Kleibrink, Klein und Sanita den achten Platz.

Reelle Chancen, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei zu sein, haben nach diesen Welttitelkämpfen nun nur noch die Säbel- und Florett-Herren sowie die Florett-Frauen. Sollten die Team-Qualifikationen in diesen Waffengattungen nicht gelingen, so haben noch Leonie Ebert (Werbach, Frauen-Florett), Max Hartung (Dormagen, Herren-Säbel) sowie mit starken Abstrichen Benjamin Kleibrink (Düsseldorf, Herren-Florett) in den jeweiligen Einzelkonkurrenzen die Chancen, bei Olympia in Tokio 2020 dabei zu sein. mf/dpa

