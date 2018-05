Wieder Websters Trickspielzug-Gewitter?

Anzeige

Derbys sind besonders, und am Samstag kann man eines im Schwäbisch Haller „Optima Sportpark“ erleben: Um 17 Uhr empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns die Stuttgart Scorpions zum württembergischen GFL-Gipfeltreffen im American Football.

Gegen kein anderes Team haben die Schwäbisch Hall Unicorns in den 34 Jahren ihres Bestehens öfter gespielt als gegen die Stuttgart Scorpions. Bereits 47 Mal stand man sich in Pflichtspielen gegenüber, 24 gewannen die „Haller“, 21 mal gingen sie als Verlierer vom Platz und zwei Mal trennte man sich mit einem Unentschieden. Am morgigen Samstag steht also die 49. Auflage des württembergischen Football-Gipfels auf dem Programm, und die Gastgeber haben sich dafür den 25. Sieg gegen die Scorpions aus der Landeshauptstadt vorgenommen.

Dabei wurde ihnen allerdings auch an diesem Wochenende im Vorfeld ein Rätsel aufgegeben. War es am vergangenen Sonntag in Kempten das Spielsystem der Comets, das den Hallern vorher unbekannt war, so ist es bislang die Besetzung der Spielmacherposition der Scorpions, die mit einem Fragezeichen belegt ist. Am Dienstag gaben die Stuttgarter bekannt, dass sie sich nach zwei Niederlagen zum Saisonstart von ihrem amerikanischen Quarterback Frank Brock getrennt haben und dieser als Offensive Coordinator zum Zweitligisten nach Straubing wechselt. Die Frage der Nachfolge blieb aber noch offen.