Wieder „Zuhause“

Anthony Modeste trägt demnächst wieder das Trikot des 1. FC Köln. © dpa

Köln.Schöner hätte das Geschenk zum 70. Geburtstag des 1. FC Köln kaum sein können. Stolz präsentierte Club-Präsident Werner Spinner am Samstagabend im Rahmen einer Gala in Köln Torjäger Anthony Modeste. „Anthony hat heute einen Vertrag unterschrieben“, sagte der Vereinsboss unter dem Jubel der anwesenden Gäste der prunkvollen Veranstaltung in den MMC Film & TV Studios Cologne.

Neben Spinner stand auf der Bühne der Mann, der nach einer 25-Tore-Saison den sportlichen Aufstieg des 1. FC Köln 2017 mit dem Einzug in den Europacup veredelte. „Ich habe hier Licht gesehen und bin einfach reingekommen“, scherzte der mittlerweile 30-Jährige und machte klar: „Dieser Club ist mein Zuhause“. Modeste hatte sich nach dem vorzeitigen Ende seines China-Abenteuers bei der U21 des Zweitliga-Dritten fitgehalten.

Auch die Bundesligisten VfB Stuttgart und Schalke 04 wurden als Interessenten gehandelt – doch Zweitligist Köln erhielt den Zuschlag. „Als wir gemerkt haben, dass es eine Chance gibt, seine Vertragssituation zu lösen und ihn zu vertretbaren Konditionen zu verpflichten, haben wir alles darangesetzt, dies zu schaffen“, sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018