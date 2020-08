Williams schlägt wieder auf

Lexington.Serena Williams (Bild) spannte ihren Bizeps an, küsste ihren Oberarm und lachte. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin ist bereit, auf die Tennis-Tour zurückzukehren. In der zweiten Woche des Neustarts der Damen tritt die Amerikanerin beim am Montag beginnenden Turnier in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky an. Es ist auch ein kleiner Testlauf für die US Open, an denen Serena Williams anders als andere prominente Tennisprofis wie der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal teilnehmen will.

Doch ihr Lachen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 38-Jährige in der Corona-Krise äußerst besorgt ist. Sie reise mit 50 Masken und sei „super, super vorsichtig“, erzählte sie bei einer online durchgeführten Pressekonferenz vor ihrem ersten Auftritt seit sechs Monaten. Gesundheitliche Probleme hat sie in der Vergangenheit genug gehabt. „Es ist cool, Tennis zu spielen, aber es geht um mein Leben und um meine Gesundheit.“ Beim Turnier in Prag endet unterdessen auch die Pause für die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep. Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund ist ebenfalls am Start. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020