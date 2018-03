Winter stoppt Testfahrten

Anzeige

Barcelona.Der kleine Schneemann durfte sogar ganz nah an Lewis Hamiltons Silberpfeil in der Mercedes-Garage. An Formel-1-Autos auf der Strecke war gestern auf dem Circuit de Catalunya erst einmal nicht zu denken. Verschneite Anfahrtswege, Schnee am Streckenrand. Auch Tag drei der ersten Testfahrten in diesem Jahr wurde vom winterlichen Wetter in Katalonien stark beeinträchtigt.

Eigentlich sollte der Testtag auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona um 9 Uhr beginnen. Die Beteiligten nahmen es mit Humor. „Wie auch immer, wir sind bereit für die F1-Tests“, twitterte Lieferant Pirelli – dazu ein Foto eines Reifens mit Spikes. „Wir haben Schneeketten dabei“, hatte Renault-Pilot Nico Hülkenberg am Montag gescherzt, als die Wetterprognosen die winterlichen Verhältnisse vorhersagten.

Doch haben die massiven Einschränkungen auch Folgen. Von den Spitzenfahrern konnte Hamilton bisher die wenigsten Kilometer in dieser Woche fahren. Der viermalige Weltmeister und Titelverteidiger aus Großbritannien blieb vorerst bei gerade einmal 25 Runden, die er am Montagnachmittag auf dem 4,6 Kilometer langen Kurs gedreht hatte. Auch da hatte das Wetter nicht mitgespielt. Neben kühlen Temperaturen hatte auch noch Niederschlag eingesetzt. Zudem hatte der Testauftakt auch schon mit zehn Minuten Verspätung begonnen.