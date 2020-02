Winterberg auf der Kippe

Winterberg.Die Österreicher sind schon komplett abgereist, die deutschen Doppelsitzer ebenso, und beim Blick auf den Wetterbericht scheint selbst eine komplette Absage nicht ausgeschlossen: Ein trotz tagelanger Bemühungen spiegelglatter Eiskanal hat am Tag vor dem geplanten Beginn des Rodel-Weltcups im sauerländischen Winterberg für heftige Diskussionen gesorgt. Einige Sportler haben ihren Start aus Sicherheitsbedenken bereits abgesagt, andere erwägen dies. Die Veranstalter reagierten nach einer Sitzung am Freitag derweil mit einer Verlegung der Starts.

Die drei deutschen Doppelsitzer-Duos waren zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vor Ort. Via Instagram teilten die Weltcup-Führenden Toni Eggert/Sascha Benecken, die zweitplatzierten Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie die Winterberger Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm ihren Startverzicht mit. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) stützt diese Entscheidung.

„Nicht um jeden Preis“

„Gewinnen – das ist es, was wir wollen. Aber nicht um jeden Preis“, schrieben Eggert und Benecken, die vergangene Woche in Sotschi zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden waren: „Aus unserer Sicht lässt der momentane Eisausbau eine Fahrt im Doppelsitzer nur mit einem weit über das Normalmaß erhöhten Risiko zu. Wir haben es probiert.“ Wendl und Arlt sehen ein „extrem hohes und somit unkalkulierbares Risiko“, Stürze seien „quasi vorprogrammiert“. Geueke und Gamm erklärten, die Gesundheit stehe immer im Vordergrund.

Das österreichische Team verzichtet sogar komplett. „Die Bahn ist in unseren Augen nicht weltcuptauglich“, sagte der der deutsche Cheftrainer und Sportdirektor des österreichischen Verbandes, René Friedl: „Das Sturz- und Verletzungsrisiko ist speziell im unteren Bereich sehr hoch, ich trage die Verantwortung und bin nicht bereit, die Gesundheit meiner Athleten aufs Spiel zu setzen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020