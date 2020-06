Witthöft ausgebremst

Stuttgart.Kurz und knapp kommentierte Carina Witthöft (Bild) die überraschende Wende. Wieder wurde das einst verheißungsvollste Tennis-Talent für die Generation nach Angelique Kerber vor einem Comeback-Versuch im letzten Moment gestoppt. Eigentlich wollte die Hamburgerin am Dienstag in Stuttgart bei der neuen Serie des DTB antreten. Doch dann kam der Rückschlag. Weil ihr die Wade Probleme bereitet, sagte Witthöft kurzfristig ab. Es gebe Schlimmeres, sagte Witthöft und meinte: „halb so wild“.

Doch die Frage, ob die 25-Jährige noch einmal auf die große Tennis-Tour zurückkehren wird, wird dadurch nicht kleiner. Für Witthöft hätten die Spiele am Bundesstützpunkt die Chance zum Neuanfang werden können, nachdem sie offen auch über mentale Probleme gesprochen hatte. All den Erwartungen im Einzelsport Tennis fühlte sich die Hamburgerin zuletzt nicht mehr gewachsen. Der Stress war ihr zu viel geworden, Witthöft nahm 2019 eine Auszeit. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020